Bolsonaro ut mot beskyttelse av urfolk i Brasil

Brasils president Jair Bolsonaro kritiserer landets urfolksbeskyttelse, som han mener blir brukt av «ytre krefter» til å ramme Brasils økonomi.

Presidenten møtte tirsdag guvernører i delstater i Amazonas-regionen for å diskutere regnskogbrannene, men guvernørene brukte også tid på å klage på urfolksreservater, som de mener rammer utvikling.

– Mange av reservatene er plassert strategisk. Noen står bak dette, sa Bolsonaro.

64-åringen har flere ganger tatt til orde for å åpne opp urfolksreservater for landbruk og gruvedrift, noe han mener vil være til nytte for brasilianere.

– De snakker ikke vårt språk, men de har klart å få 14 prosent av våre landområder, sier Bolsonaro om urfolkene i Brasil.

– En av intensjonene bak dette er å svekke oss, la presidenten til.