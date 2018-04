Bolton mener Libya-avtale kan være modell for Nord-Korea

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, John Bolton, mener Libya vil kunne fungere som modell for hva USA vil kreve skal skje med Nord-Koreas atomvåpenprogram.

I et intervju med Fox News antyder Bolton at Nord-Korea vil måtte gi helt avkall på sitt atomvåpenprogram for å få noe tilbake fra USA.

– Vi tenker mye på Libya-modellen fra 2003 og 2004, svarte Bolton da han fikk spørsmål om Nord-Korea vil måtte gi opp både atomvåpen, kjernefysisk brensel og raketter før USA gir Nord-Korea noen innrømmelser tilbake – det vil si opphever de harde sanksjonene mot landet.

Men ifølge Bolton er det også åpenbare forskjeller, blant annet var Libyas atomvåpenprogram langt mindre enn Nord-Koreas.

– Trenger bevis

Under et historisk toppmøte mellom Nord-Koreas diktator Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae-in fredag signerte de to en felles erklæring der de lovet å jobbe for at Koreahalvøya blir fri for atomvåpen.

Erklæringen inneholdt imidlertid ikke noe om hvordan dette konkret skal skje. Bolton understreker at USA trenger forsikringer om at Nord-Korea mener alvor.

– Vi ønsker å teste Nord-Korea i dette første møtet og få bevis for at de har tatt denne strategiske avgjørelsen, sier han.

Libya-modellen

Det var i desember 2003 at Libyas daværende leder, Muammar Gaddafi, overrasket en hel verden da han kunngjorde at landet ville gi avkall på hele sitt program for masseødeleggelsesvåpen. Han inviterte også internasjonale inspektører til å sjekke at landet holdt løftet sitt. Utspillet ble ansett som et forsøk på å komme ut av den internasjonale isolasjonen.

Etter kunngjøringen avviklet Libya landets program for både kjernefysiske og kjemiske våpen, samt programmet for rakettene med lengst rekkevidde, ifølge Arms Control Association.

Det førte til at USA begynte å normalisere det diplomatiske forholdet til Libya, over 20 år etter at det ble brutt.

Frykter å bli styrtet

Det som skjedde videre med Gaddafi, har imidlertid fungert som et skrekkeksempel for Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

Til tross for at han kom vestlige land i møte på flere områder, ble han styrtet og drept i forbindelse med at Norge og andre NATO-land bombet Libya i 2011. Det skjedde etter at Gaddafi hadde truet med å slå ned opprørere som ønsket regimeskifte.

Nord-Koreas regime viser ofte til hva som skjedde med Saddam Hussein i Irak og Gaddafi i Libya når det argumenterer for at landet trenger atomvåpen for å forsvare seg.

Også USAs nye utenriksminister Mike Pompeo kommenterte Nord-Korea i et intervju søndag. Han uttrykker håp om at det vil være mulig å finne en fredelig løsning på konflikten og refererer til en telefonsamtale han nylig hadde med Kim om en «mekanisme» for atomnedrustning.

– Vi snakket mye om hvordan den kunne se ut, hvordan denne fullstendige, irreversible mekanismen kunne se ut, sier Pompeo til ABC.

(©NTB)

Mest sett siste uken