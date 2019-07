Bombegruppa tilkalt for å bistå med ransaking av båt

Øst politidistrikt har bedt om bistand fra bombegruppa i Oslo for å gjennomføre ransaking av båt i Kviteseid i Telemark.

Det melder Øst politidistrikt på Twitter.

Politiet skulle ransake en båt som ligger i gjestehavnen på Kviteseid, da de oppdaget at noe sto skrevet på båten. Det førte til at lokalt politi har bedt om bistand fra bombegruppa i Oslo for å gjennomføre ransakingen.

Øst politidistrikt understreker at det er for å være på den sikre siden.

Ifølge Dagbladet skal det dreie seg om en seilbåt med mistenkelig last.

- Den tilhører en kjenning av politiet, som vi ikke har fått kontroll på, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Trond Egil Grot, til avisen.