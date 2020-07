Bombegruppe fløyet til Otta etter funn av mistenkelig gjenstand

Politiet i Innlandet har bedt om bistand fra bombegruppen i Oslo etter at en mistenkelig gjenstand har blitt funnet ved en rasteplass ved Otta.

Mandag kveld har store politistyrker rykket ut etter melding om en mystisk gjenstand like ved en rasteplass ved Otta i Innlandet.

- Vi har tilkalt bombegruppa fra Oslo for å bistå oss. Det er for tidlig å si hva det er, men det er en mistenkelig gjenstand som gjør at bombegruppa ble tilkalt, sier operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Arne Norevik, til TV 2.

Politiet har sperret av veien for at bombegruppen skulle få lande med helikopter.

Norevik forteller at gruppen ble flydd inn fra Oslo til Otta for å komme raskest mulig på plass. På grunn av at rasteplassen er sperret av, har det ikke vært grunn til evakuering, ifølge operasjonslederen.