Bombegruppen er utenfor Eldens kontor

Skal ha mottatt mistenkelig brev, trolig er det adressert direkte til stjerneadvokaten John Christian Olsen.

ST. OLAVS GATE (Nettavisen): Artikkelen oppdateres.

Politiets bombegruppe har rykket ut til advokatfirmaet Eldens kontor i Oslo sentrum.

Årsaken skal være at det i dag tidlig kom et brev med ukjent pulver i til det som kanskje er Norges mest kjente advokatkontor.

Elden-kontoret bekrefter at bombegrunnen har rykket ut til dem.

- Det er kommet et brev som det er funnet grunn til å varsle politiet om. Politiet er her med flere mannskaper og gjør tekniske undersøkelser. Det gjøres også søk med hund, sier managin partner i Advokatfirmaet Elden Anders Brosveet til Nettavisen.

- Som regel er det ikke noe farlig selv om det ser mistenkelig ut, men vedkommende som åpnet posten i dag tidlig stusset og vi har rutiner for hvordan vi håndterer slike situasjoner. Vi anser dette som en trussel mot advokatkontoret.

Advokat Anders Brosveet er managin partner i Advokatfirmaet Elden. Bildet er fra en tidligere anledning i sal 250 i Oslo tingrett. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

- Hvem var brevet adressert til?

- Det er ikke endelig bekreftet, men det er grunn til å tro at det var til John Christian Elden. Vi er ikke ukjent med at det eksisterer mennesker der ute som ikke alltid er fornøyd med hva profilerte advokater foretar seg, men vi kjenner ikke til bakgrunnen for at vi mottok brevet, sier Brosveet.

Nettavisen er kjent med at den tidligere polititoppen Eirik Jensen i disse dagene er i kontorlokalene til Elden for å jobbe med ankesaken til Høyesterett.

19. juni ble han dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til narkotikakriminalitet.

- Er brevet knyttet til en konkret sak?

- Det er vi ikke kjent med, sier Brosveet.