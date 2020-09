Bombegruppen på vei til Stord

Politiet i Sør-Vest politidistrikt har holdt vakt gjennom natten etter funn av «mistenkelige gjenstander».

Klokken 08.02 søndag morgen rapporterer Sør-Vest politidistrikt at de har holdt vakt gjennom natten, etter «funn av to mistenkelige gjenstander»:

– Politiet har gjennom natten hatt vakthold, samt sperret av to steder ihhv Parkvegen og Museumsbakken, etter funn av to mistenkelige gjenstander. Politihelikopteret med personell fra Bombegruppen i Oslo politidistrikt, er på vei for å bistå på stedet, opplyser politiet på Twitter.