Bombetrussel på tog ved Dal stasjon - normalsituasjon gjenopprettet

Et ark med en bombetrussel ble funnet på et tog da det sto ved Dal stasjon i Eidsvoll.

Bane Nor fikk meldingen litt før klokken 13, og kontaktet politiet, mens passasjerene ble bedt om å forlate toget. En drøy halvtime senere var trafikken i gang igjen:

– Strekningen Kløfta-Dal er åpnet for trafikk etter en bombetrussel. Du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, skriver Bane Nor på sine sider klokken 13.39.

Politiet i Øst bekrefter også nyheten:

– Dal stasjon: Vi er på stedet i forbindelse med at det er rettet en bombetrussel mot et tog som står på stasjonen. Toget er evakuert og togtrafikken er stanset på stedet. Politiet anser at det ikke er en reel fare, men gjør nødvendige undersøkelser på stedet, skriver de på Twitter.

STENGT: Dal stasjon ble stengt som følge av en bombetrussel. Foto: (Google Maps)

Klokken 13.36 oppdaterer de med følgende melding:

– Vi er nå tilbake til normalsituasjon. Politiet vil etterforske fremsettelsen av trusselen.

Ifølge en RB-tipser skal togpersonalet ha funnet en lapp på et toalett om bord på toget. Politiet ankom stedet like etter klokken 13, ifølge tipseren.