Bompenge-inntektene skyter til himmels - klarer ikke å redusere trafikken

Like mange biler som før - men inntektene øker med 45 millioner i måneden.

Nye tall fra bompengeselskapet Fjellinjen, som krever inn bompenger i og rundt Oslo, viser en kraftig økning i inntekter.

- Passeringsinntektene i oktober ble kr 355 millioner. Dette er en økning på kr 45 millioner sammenlignet med oktober 2019, skriver Fjellinjen i en pressemelding.

Veksten utgjør 14,5 prosent på ett år.

Ifølge Fjellinjen er det nytt takseringssystem innført i juni som er årsaken til veksten i inntekter. Sammen med det nye taktssystemet, ble det innført 52 nye bomstasjoner og innført betaling i begge retninger på flere eksisterende anlegg.

Når ikke målet om redusert trafikk

Selv om bompengeinntektene øker, viser Fjellinjens tall at målet om redusert biltrafikk ikke nås.

Ifølge bompengeselskapet det ingen endring i trafikken.

- Tallene fra bomringen i Oslo og Akershus i oktober viser et uendret trafikkvolum i bomstasjoner som er sammenlignbare før og etter nye bomstasjoner og takster ble innført 1. juni.

De understreker at det er vanskelig å sammenlignet tallene før og etter takstendringen, fordi det er mange flere passeringer som telles. I oktober var det 34,8 millioner passeringer, med snittpris på 10,2 kroner - mens det for et år siden var 9,7 millioner passeringer med snittpris på 32 kroner.

Betaler ikke for 1 av 3 passeringer

Tallene fra Fjellinjen viser forøvrig at bruken av 1-timesregelen er svært omfattende:

- Av de 34,8 millioner passeringene er 13,6 millioner omfattet av timesregel og månedstak. Det betyr at disse passeringene er priset til kr 0,-. I oktober 2018 utgjorde passeringer omfattet av timesregel og månedstak 0,4 millioner av 9,7 millioner passeringer.

PS! Det er ikke mulig å lese ut fra tallene Fjellinjen har publisert hvor stor andel av veksten som kommer fra at elbiler nå ikke lenger kjører helt gratis. Fjellinjen kunne heller ikke på stående fot svare på hvor mye elbilene nå betaler.