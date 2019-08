Bompengekrangel: - Raymond er talsperson for høyest mulig bompenger i Oslo

- Hvor mange ganger skal du gjenta dette tullet, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo til samferdselsministeren i het bompengedebatt.

ARENDAL (Nettavisen): Tirsdag ettermiddag barket politikerne sammen i heftig bompengedebatt på Arendalsuka, under vignetten «Bompenger - tar det livet av oss?».

Det skjer dagen etter at Frp-leder Siv Jensen opplyste at de nærmet seg en bompengeløsning, etter krav om mindre bompenger fra Frps landsstyre og forhandlinger i regjeringen. Men samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) kunne ikke si at det var en løsning på bordet da debatten startet:

- Nei, vi har ikke det, men vi nærmer oss et sluttresultat som reduserer bompengeregningen for folk flest, sa Dale.

Heller ikke regjeringskollega og Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, kunne komme med noen løsning.

- Bompengebelastningen har blitt for høy mange steder. Jeg tror vi snart er i mål, sa han.

BOMDEBATT: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp), byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, talsperson Una Aina Bastholm i Miljøpartiet de Grønne, fylkesordfører i Rogaland, Solveig Ege Tengedal (KrF) og gruppeleder Frode Myrhol i Folkeaksjonen nei til mer bompenger deltok i bompengedebatten i Arendal tirsdag. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Hvor mange ganger skal du gjenta tullet

Dale gikk så til kraftig angrep på Oslos byrådsleder, Raymond Johansen (Ap), der det i sommer har blitt satt opp 52 nye bomstasjoner.

- Vi vet at Raymond er talsperson for å ha høyest mulig bompenger i Oslo. Alternativet til at Fremskrittspartiet får gjennomslag for bompengekutt i de store byene nå, er ikke at Frode Myrhol (gruppeleder i Folkeaksjonen nei til mer bompenger, red. anm) gjør det, men at ingen gjør det, sa han, og sparket videre mot det rødgrønne bystyret i hovedstaden:

- Dere sier at dere er fornøyd med at trafikken går ned, men det skyldes jo at folk ikke har råd til å kjøre, sa statsråden.

Johansen hisset seg opp og slo tilbake:

- Hvor mange ganger skal du gjenta dette tullet, sa han til Dale.

UENIGE: Trond Helleland (H) og Raymond Johansen (Ap) føyk i tottene på hverandre under debatten. Foto: Heidi Schei Lilleås

Talsperson for Miljøpartiet de Grønne, Une Aina Bastholm, mente at Dale nå gjør et godt forsøk på det hun kalte ansvarsfraskrivelse, siden det snart er valg.

- Du er nødt til å prøve å skyve ansvaret over på noen andre, sa hun.

Johansen: - Redelig med en avtale

Johansen sa at han ser fram til bompengeløsningen fra regjeringen.

- Det er i alle fall redelig å komme fram til en avtale før valget, slik at velgerne vet hva vi har å forholde oss til. Om det kommer penger, og hvor det kommer penger. Det er viktig å få en sånn avklaring. Det betyr jo at Granavolden-avtalen forandres, som alle partiene var strålende fornøyd med, sa byrådslederen.

Bastholm, som snakket varmt om de omstridte bompengene i debatten, påpekte også at hun er overrasket over hvor stor bompengesaken er blitt.

- Jeg er blitt oppriktig overrasket, sa MDG-politikeren.

- Vært fantastisk for Oslo

Oslos byrådsleder sa også at bompengene har betydd mye for hovedstaden.

- Bompenger har vært fantastisk for Oslo. Vi har greid å bygge masse veier og tunneler, der vi har presset trafikken under bakken, sa Johansen, og la samtidig til:

- Vi er opptatt av å holde det så lavt som mulig.

Helleland ble i debatten spurt om det nå blir et bedre debattklima om bompenger i regjeringen dersom de kommer fram til en enighet.

- Det blir antagelig noen grep som gjør at det blir lettere for bilistene, og det blir likevel satsing på miljøet og klimaet, svarte han.

- Vi vil bruke gulroten mer enn pisken, og byrådet i Oslo har med glede brukt pisken, fortsatte Helleland, før Johansen tok ordet:

- Jeg hadde forventet at man noen ganger fikk et klapp på skulderen når man greier å oppfylle det som er forpliktelsene på klima, sa han, og skjøt igjen mot Dale:

- Jeg tror du skal besinne deg litt med å skryte av det regjeringen har gjort.

Venstre-topp: - Ikke noe å gi på bompenger

Tidligere tirsdag sa Venstre-nestleder Guri Melby til Nettavisen at det blir vanskelig for Venstre å sitte i regjering om bompengene blir redusert.

BOMPENGESTRID: Venstre-nestleder Guri Melby sier Venstre ikke har noe gi Frp på bompenger i regjeringen. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Samferdselspolitikken er kanskje det området vi har jobbet hardest for å få en enighet mellom partier som har litt ulike utgangspunkt. Der Frp gikk inn i regjering for å få en veldig sterk veisatsing, mens Venstre gikk inn i regjeringen for å få en sterk kollektivsatsing. Da trenger vi brukerfinansiering, og hvis vi tar bort det er det lite igjen av den enigheten, sa Melby.

Hun sa at Venstre ikke har noe å gi til Frp på bompenger.

- Jeg mener vi har vært veldig tydelige på vårt syn hele tida. Det viktigste for oss er å sikre at vi får gjennomført bymiljøavtalene og mange av de veiutbyggingsprosjektene som er vedtatt. Da trenger man bompenger for å realisere dem. Det er ikke noe rom for å kutte i det, slo Melby fast.