Bompengekrigen: Politiet etterforsker trussel mot Klepp-ordfører

Politiet etterforsker én person som skal ha truet Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese (H) på Facebook.

Saken er hos juristen, som skal vurdere om det vil bli tatt ut tiltale, skriver NRK.

Nese har hatt tett dialog med politiet siden august i fjor. Politiet har siden da gjort tiltak før hvert politiske møte hvor bompenger har vært tema. Hensikten har vært å unngå uønskede hendelser.

– Målet med dialogen har vært å skape trygghet, og gi ordføreren råd og veiledning når det gjelder truslene hun har fått, sier politikontakt Asgeir Jakobsen i Klepp kommune.

Ordfører i Klepp kommune Ane Mari Braut Nese tok på mandag et oppgjør med bompengemotstanderne. Nå får hun støtteerklæringer fra hele landet. Foto: Kent Skibstad / NTB scanpix

På spørsmål om hun frykter for livet, svarer ordføreren:

– Ja, jeg har lurt på hvor langt folk vil gå.

Ordføreren tok gråtkvalt et oppgjør med hærverk og hets hun og familien hennes har blitt utsatt for av bompengemotstandere, under kommunestyret mandag.

– Sønnen min ble slengt i veggen og tatt kvelertak på for å få mor til å snu i bompengesaken. Vi har opplevd hærverk på bil og hjem. Huset vårt har blitt sprayet ned med kumøkk, sa hun fra talerstolen, ifølge NRK.

– Det har gått hardt ut over ungene mine

Også på tirsdag uttalte Ane Mari Braut Nese seg på nytt om saken og truslene.

– Det har gått hardt ut over ungene mine og familielivet, og det har gått hardt innpå meg. Når jeg vet at folk kommer hjem til meg og helst vil se meg død er det ikke greit, uttalte ordføreren under en konferanse på Jæren tirsdag, melder NRK.

Ifølge NRK får hun nå støtteerklæringer fra hele landet.

På tirsdag ble Høyre-ordføreren også oppringt av statsminister Erna Solberg.

– Det var statsministeren, og det er veldig kjekt. Hun spurte hvordan det går og uttrykker sympati og støtte og håper det går bra med oss, både meg og guttene, sier Braut Nese til Stavanger Aftenblad etter at statsministeren tok kontakt.

Her er ordføreren i Klepp, Ane Mari Braut Nese sammen med partikolleger Erna Solberg og Bent Høie på et Facebook-foto fra 2016. Med på bildet er også Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik- Olsen Foto: Facebook

- Utrolig skremmende! INGEN skal måtte tåle slikt

Mandag kveld skrev Erna Solberg følgende på Facebook:

- Nei, dette er ikke greit! Politikere skal tåle tøff debatt og det er viktig med tilbakemeldinger på våre standpunkt. Sjikane, mobbing og vold derimot er totalt uakseptabelt i det norske demokratiet.

MDGs frontfigur i Oslo, Lan Marie Berg, skriver følgende.

- Dette er utrolig skremmende! INGEN skal måtte tåle slikt. Å ty til vold og trusler er totalt uakseptabelt uansett hvor provosert man måtte bli av bompenger eller andre ting.