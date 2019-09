- Et strategisk valg, svarer bompengeselskapet.

Da Steffen Fjærvik fra Østfold fikk behov for en ekstra bombrikke, kontaktet han bompengeselskapet Vegfinans.

Svaret han fikk derfra overrasket stort i disse bompengekrisetider:

- Det er meget stor pågang for øyeblikket, og vi har ca 14 dagers svartid. Vi beklager ulempene, skriver selskapet i en automatisk generert e-post.

Også ved henvendelse per telefon får kundene beskjed om at det er svært lang ventetid, med oppfordring til å heller lete etter svar på nettsidene.

- Dette er en spøk, ikke sant, spør han oppgitt.

- Ventetiden er et strategisk valg

Avdelingsleder Birgitte B. Johansen i Vegfinans opplyser til Nettavisen at ventetiden hos selskapet tidvis er betydelig.

- Ventetiden kan tidvis være lang på telefon, spesielt like etter store faktureringer eller ved andre hendelser som gjør at ekstra mange ringer oss samtidig. Vi erfarer at på disse dagene er det positivt for kunden dersom vi på forhånd opplyser om at det kan være en stund å vente, slik at de er forberedt på at det dessverre kan ta litt tid før de får svar, sier Johansen.

Hun forteller at årsaken til lang svartid på e-post er den samme, og at de har erfart at det oppleves positivt at de er åpne om den lange svartiden.

- Årsak til ventetiden er en kombinasjon av stor pågang, og et strategisk valg om å holde bemanningen jevn slik at vi ikke bemanner etter toppene. For første halvår 2019 har vi en gjennomsnittlig svartid på telefon på 81 sekunder, og en gjennomsnittlig svartid på epost på 4 dager, sier avdelingslederen.

- Dundrende urimelig

Fjærvik lar seg ikke imponere over forklaringen fra bomselskapet:

- Strategisk valg? Javel. Da er mitt strategiske valg å tvile på at de har kontroll på kundestøtten sin. Jeg har brukt deres eget kontaktskjema. Jeg har ikke bedt om noen stor saksbehandling. Jeg har bedt om at de ringer meg, det kan de gjøre når det passer dem, men jeg forventer at det skjer innen rimelig tid, og fjorten dager er dundrende urimelig. Fire dager er også altfor lang tid for et gjennomsnittlig svar på e-post, sier Fjærvik til Nettavisen.

Avviser sammenheng med bompengereform

Norske bomselskaper har de siste årene vært gjennom en betydelig omvelting, ved at antall selskaper er redusert fra 60 til 5.

Ifølge Birgitte B. Johansen mener de at reformen ikke har noen sammenheng med lange ventetider å gjøre.

Hun forteller at topper hos kundeservice oppstår ved åpning, endring og avslutning av både anlegg, stasjoner og takster.

- Endring i regelverk og lignende hvor enten vi, Statens Vegvesen eller media sender ut informasjon skaper også skaper ofte mange spørsmål, sier hun.

