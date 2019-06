Bomstasjonen har vakt enorm oppsikt: - Jeg har fått telefoner og meldinger fra vilt fremmede folk

I løpet av få timer snudde Statens vegvesen i saken om den omdiskuterte bomstasjonen, men beboerne kan ikke juble foreløpig.

TORSHOV, OSLO (Nettavisen): I midten av mai fikk Arne B. Øystese og naboen under montert en bomstasjon nærmest oppi balkongen.

Plasseringen av bomstasjonen har denne uken ført til massiv oppmerksomhet etter at den ble først omtalt i Dagsavisen onsdag. Kommentarfeltene har flommet over, og flere politikere og Samferdselsdepartementet har rettet krav om at bommen må flyttes.

- Responsen har vært overveldende. Det var litt uventet, men jeg er glad for at reaksjonene kommer. Jeg har fått en drøss med telefoner og tekstmeldinger fra vilt fremmede folk som er engasjerte og som ikke er enige om at bommen skal være plassert der den er, forteller Arne B. Øystese til Nettavisen.

Statens vegvesen, som monterte bommen, uttalte i forbindelse med det første nyhetsoppslaget at det ikke var mulig å finne en annen plassering for bommen, men kun timer senere trappet de opp i Dagsnytt 18 og beklaget og sa de nå skulle jobbe med å finne en ny plassering. Lovnaden om å finne en løsning ble gjentatt i Dagsavisen torsdag.

Men samtidig kan ikke Statens Vegvesen garantere noe, og dermed kan heller ikke beboerne på Torshov slippe jubelen løs foreløpig.

