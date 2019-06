Bonde fikk to års fengsel for kornsmugling

DØMT: En bonde er dømt for kornsmugling. Illustrasjonsbilde. Foto: Halvard Alvik, NTB scanpix

En bonde i Østfold er dømt til to års fengsel for å ha smuglet over 2.100 tonn selvdyrket korn fra Sverige.

I tillegg må han betale 500.000 kroner tilbake til staten. Dommen er i tråd med aktors påstand, melder NRK. Bonden er dømt for å ha innført over 2.100 tonn selvdyrket korn fra Sverige mellom 2011 og 2014. Han har opplyst at kornet gikk til eget bruk, etter grenseboerbestemmelsen som gir bønder i grensekommuner rett til å importere avlinger tollfritt, dersom det er til eget bruk. Politiet mente at bonden hadde solgt deler av det innførte kornet videre til norske møller. På denne måten mente de han unndro seg toll, slik at kornet i praksis ble smuglet inn i Norge. Bonden har ikke tatt stilling til ankespørsmålet. Unndratt toll ved innførselen utgjorde ifølge tiltalen 3,75 millioner kroner. (©NTB)