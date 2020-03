Bønn fra ordførere: - Ikke reise på hytta i helga

Ber folk som allerede har reist på hytta om å reise hjem igjen.

Ordførerne i kommunene i Hallingdal har fredag gått sammen med en instendig bønn til folk som har hytte i området:

- En innstendig oppfordring om å holde seg hjemme, eller reise hjem, er med dette sendt, skriver Ål-ordfører Solveig Vestenfor.

Mangedobler antall innbyggere

Hallingdal har noen av landets mest populære hytteområder, med skidestinasjoner som Geilo, Gol og Hemsedal.

- Det meldes om påsketilstander på vei til Hallingdal og vi kan komme opp mot (av erfaring fra påsken 2019) 120.000 personer i Hallingdal hvor kun 21.000 er fast befolkning. Dette kan vi ikke håndtere om utbruddet slår til. Dette er alvorlig! sier Hemsedal-ordfører Pål Rørby.

De store skianleggene i Norge er strengt de neste to ukene.

Har ikke kapasitet til å håndtere utbrudd

Utfordringen for de populære hyttekommunene er ganske enkelt kapasiteten hvis folk i hopetall reiser på hytta og har behov for helsehjelp.

- Som reiselivskommuner er Hallindal i en særstilling. Vi vet at folketallet blir mangedoblet i helger der mange er på hytta. Nå er vi i en unntakstilstand, og vi ber våre kjære hyttehallinger om å bli hjemme eller reise hjem om de allerede er i Hallingdal, skriver de i et felles skriv.

- Helsevesenet vårt er ikke dimensjonert for å ta vare på flere enn våre 21.000 fastboende. Vi må sørge for at vi klarer å takle den ekstraordinære situasjonen. Om denne oppfordringa blir ikke tatt alvorlig, gjør det situasjonen mer usikker for både fastboende og tilreisende dersom mange blir alvorlig syke av korona.

Ordførerene som har underskrevet oppfordringen er:

Petter Rukke, Hol

Solveig Vestenfor, Ål

Heidi Granli, Gol

Pål T. Rørby, Hemsedal

Tore Haraldset, Nesbyen

Merete H. Gandrud, Flå

Samme oppfordring fra andre hyttekommuner

Tønsberg Blad opplyser at også i Færder kommune er det nå en klar oppfordring til hyttefolket om å holde seg hjemme.

- Vi kommer til å informere om dette på Facebook og på kommunens hjemmesider. Samtidig vil vi også kontakte en rekke velforeninger for å få hjelp til å nå ut til flest mulig, sa ordfører Jon Sanness Andersen.

Også Sigdal kommune har kommet med en lignende oppfordring.

