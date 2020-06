Bønnfaller Trump: - Det er den perfekte stormen

- Det er dette narsissisme handler om, sier demokraten Bernie Sanders.

NEW YORK (Nettavisen): Ni stater i USA, Alabama, Arizona, Florida, Nevada, Nord Carolina, Oklahoma, Oregon, Sør Carolina og Texas satte alle dagsrekord eller ukesrekord på tirsdag nå det gjelder antall koronasmittede, melder Washington Post.

Likevel står president Donald Trump hardnakket på at han vil holde folkemøte i Tulsa, Oklahoma på lørdag. Ifølge presidenten selv har nærmere én million mennesker meldt seg på for å få billetter til arrangementet som bare har plass til 19.000 personer.

- Det er den perfekte stormen

Myndighetene i Tulsa trygler nå presidenten om å avlyse arrangement og advarer mot at det kan bli en katastrofalt «superspreder» av koronaviruset, skriver NY Times.

- Det er den perfekte stormen for en potensiell »over-the-top»-spredning av sykdommen. Det er en perfekt storm som vi ikke har råd til, sier Bruce Dart, daglig leder i helsedepartementet i Tulsa til avisen.

Tusla har ifølge tulsaworld.com den høyeste smittekurven noensinne akkurat nå, med 67 daglige smittetilfeller i gjennomsnitt den siste uken. Mandag denne uken var det ny topp i Tulsa med 89 nye tilfeller på de siste 24 timene. I staten har det vært 363 dødsfall og 8645 smittetilfeller siden mars.

- Dette er helt djevelsk av Trump

Flere har reagert på at Trump velger å holde folkemøtet mens man stadig når nye smittetopper i Tulsa.

På onsdag sier USAs ledende ekspert på infeksjonssykdommer, Anthony Fauci, at han aldri ville gått på folkemøtet.

- Jeg er i en høyrisikokategori. Personlig ville jeg ikke gjort det. Selvfølgelig ikke, sier Fauci til Washington Post.

Skribenten Thomas L. Friedman i NY Times, kaller det som nå skjer for djevelskap.

- Det er helt djevelsk - det er som om Trump våkner opp hver morgen og spør seg: Hvilken helseekspert sine råd kan jeg trosse i dag? skriver Friedman.

Bernie Sanders, som lenge var med i kampen om å blir demokratenes presidentkandidat, langer også på onsdag ut mot Trump for at han ikke avlyser folkemøtet.

- Det er dette narsissisme handler om. Trump er forberedt på å trosse medisinsk vitenskap og ofre liv for å kunne høre jubel fra en beundrende folkemengde - og ikke bare til de som går til hans rally, men også for de som de kommer i kontakt med. På vegne av den amerikanske helse, så må Trump beseires, skriver Sanders på Facebook.

Hillary Clinton har også reagert på folkemøtet. Hun reagerer spesielt på at alle som skal på møtet må underskrive en kontrakt der de fraskriver arrangøren ansvaret om de blir smittet av koronaviruset.

- Hvis folkemøtene dine kommer med en ansvarsfraskrivelse, så skal du ikke holde dem, skriver hun på Twitter.

- For Trump er folkemøtene avgjørende

USA-ekspert Hilmar Mjelde sier til Nettavisen at folkemøtene er en veldig viktig arena for president Donald Trump.

- For Trump er folkemøtene avgjørende. Trumps strategi er å holde velgerne sine sinte, og folkemøtene og twitter er de to arenaene for det, sier Mjelde til Nettavisen.

- Både Trump og Biden liker å drive valgkamp, men har ulike format. Trump med sine store folkemøter med fansen. Biden trives i små intime forsamlinger hvor han slår av en prat med velgerne, de gir ham en klem og tar selfier, sier USA-eksperten.

Joe Biden har på de siste målingene hatt en kraftig ledelse over Donald Trump. I en fersk meningsmåling offentliggjort av CNBC på onsdag, viser også at Biden nå leder i de seks svingstatene Arizona, Florida, Michigan, Nord Carolina, Pennsylvania og Wisconsin.