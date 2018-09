Bono gikk til angrep på Jimmie Åkesson fra scenen i Paris

Bono hånet og kom med kritikk av Jimmie Åkesson under en konsert i Paris.

Ifølge Aftonbladet gjorde Bono en «Hitler-hilsen» og nevnte fornavnet til Jimmie Åkesson under sin konsert i Paris.

- Jeg kommer akkurat fra Sverige. Jeg visste ikke hvor mye jeg likte svenskene, lange blonde, blåøyde … kjedelige, sa Bono ifølge Aftonbladet.

Superstjernen opptrådte da på scenen under sitt onde alterego «MacPhisto».

Bonos «MacPhisto»-karakter ble skapt på begynnelsen av 1990-tallet, og brukes for å komme med politiske stikk, som regel det stikk motsatte av det Bono egentlig mener. «MacPhisto» ble vist på storskjerm i Paris med klovnesminke, djevelhorn og monsterhender mens han snakket på sitt sedvanlige vis.

- Jimmie Åkesson - jeg liker han. Han har gjort det så bra i valget i dag. Jeg elsker valg, jeg elsker ballonger, jeg elsker fester/partier sporer av, sa Bono som «MacPhisto» ifølge Aftonbladet.

Karakteren «MacPhisto» ble lansert under U2s Zoo TV-turné i 1993, og er artistens parodi av en ond djevelfigur.

- Karakteren er et flott verktøy for å si det motsatte av det du mener. Det får fram poenget, men har også humor, har gitarist David «The Edge» Howell Evans tidligere uttalt.

TIL ANGREP: Artisten Bono gikk søndag til angrep på Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson under en konsert i Paris.

Avisen skriver videre at Bono også sammenlignet Åkesson med den franske politikeren Marine Le Pen.

- Dere franskmenn skuffet min favoritt, lille Marine Le Pen. Jeg er som faren hun aldri har hatt. Men nå må hun bytte navn på partiet slik at folk ikke forstår at de misliker jøder eller svarte. Jeg sa til henne at du kan gjemme deg like foran øynene på folk, for det er når folk ikke tror at jeg finnes at jeg gjør mitt beste arbeid, sa Bono som «MacPhisto»-karakteren.

