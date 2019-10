Bookmakerne: Greta Thunberg storfavoritt til fredsprisen

Ifølge bookmakerne er Greta Thunberg storfavoritt til å vinne årets Nobels fredspris.

Satser du penger på at den svenske miljøaktivisten Greta Thunberg blir tildelt Nobels fredspris i 2019 får du ikke mye igjen om du vinner. Nå seiler hun opp som storfavoritt hos bookmakerne.

Seks ulike bettingselskaper lar deg vedde på hvem som vinner fredsprisen i år og ingen av dem gir deg mer enn 1,66 ganger innsatsen om du har rett. Britiske Ladbrokes er mest skeptisk, mens et veddemål hos nordiske Unibet bare gir 1,33 i odds, det samme som hos multinasjonale 888sport.

Grafikken viser oddsen for de fem kandidatene oddsselskapene har mest tro på som vinner av årets fredspris. Lavere odds gir høyere sannsynlighet. Foto: Erik Dale (Nettavisen)

Det overrasker ikke SVs Lars Haltbrekken, som nominerte Thunberg til prisen sammen med partikollegaene Mona Fagerås og Freddy André Øvstegård, som naturligvis mener hun vil være en velfortjent vinner.

- Thunberg er en av de som har gjort aller mest de siste årene for å skape globalt engasjement rundt klimakrisen, med de sikkerhetspolitiske konsekvensene den vil ha, sier han i en kommentar til Nettavisen.

Ikke like overbevist

Fredsaktivisten Fredrik S. Heffermehl, som blant annet har vært visepresident i den tidligere fredsprisvinneren Det internasjonale fredsbyrå, er ikke like overbevist.

- Det er klart at klimaarbeid er utrolig viktig, men Nobels testamente handler om nedrusting og favorittboken hans «Ned med Våpnene» skal faktisk feire 130-årsjubileum få dager før årets pris annonseres i neste uke. Nobels vei til fred har ikke Thunberg snakket noe om, sier han til Nettavisen.

- Nedrusting av militæret peker seg ut. Om hun hadde satt fokus på de enorme utslippene militæret står for, kunne en Nobelpris vært aktuelt, mener han.





Ifølge komiteen er det kommet inn 301 nominerte til årets fredspris, hvorav 223 er enkeltpersoner og 78 er organisasjoner.

De fem bookmakerne har mest tro på er:





Greta Thunberg: Thunberg er en svensk miljøaktivist som har skapt en internasjonal bevegelse rundt ukentlige klimastreiker, etter at hun selv begynte med 'skolestreik for klimaet' på egenhånd for rundt ett år siden. Hun er den mest profilerte representanten for begrepet 'flyskam' og har blant annet talt til FNs generalforsamling om utfordringene hun mener planeten og hennes generasjon står ovenfor.

Her klimastreiker den da 15 år gamle Thunberg i Stockholm 22. august 2018. Foto: Jessica Gow/TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

Abiy Ahmed: Ahmed er Etiopias statsminister og har fått i stand en formell fredsavtale med nabolandet Eritrea etter en langvarig og blodig konflikt. Han har innledet dialog med interne opprørsgrupper i Etiopia, opphevet landets unntakstilstand, igangsatt demokratiske reformer, benådet politiske motstandere, opprettet et eget fredsdepartement og dannet en regjering hvor halvparten av ministrene er kvinner.

Etiopias statsminister Abiy Ahmed under et besøk i Sudans hovedstad Khartoum tidligere denne måneden. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Jacinda Ardern: Ardern er New Zealands statsminister og har fått oppmerksomhet for sin opptreden i kjølvannet av terrorangrepet i Christchurch tidligere i år, hvor hun blant annet dekket seg til med et muslimsk hodeplagg og sa at de muslimske innbyggerne i landet ikke var "noen av oss", men at de "er oss". Det er hennes lederskap i kampen mot hat og forskjellsbehandling som gjør henne til en potensiell kandidat.

New Zealand statsminister Jacinda Ardern vinker farvel etter en seremoni i Hagley Park etter terrorangrepet i Christchurch. Foto: Vincent Thian (AP)

Raoni Metuktire: Raoni, som ble internasjonalt kjent på 1980-tallet for sin kamp for å bevare regnskogen, har fått fornyet oppmerksomhet etter de store skogbrannene i Amazonas denne sommeren. Han regnes som et av de største levende symbolene i kampen for de innfødtes rettigheter i regnskogen.

Raoni Metuktire på et møte for å diskutere situasjonen i Amazonas tidligere i år. Foto: Adriano Machado (Reuters)

Pave Frans: Paven var favoritt til å vinne prisen i 2016 og argumentene for ham som vinner var at han har vendt den katolske kirken i en mer liberal retning og har jobbet mot fattigdom. Paven toppet også i en periode daværende PRIO-direktør Kristian Berg Harpvikens liste over favoritter. Nå er han altså nominert på nytt.

Foto: Alberto Pizzoli (Afp)

Vinneren vil bli kunngjøres på Nobelinstituttet fredag 11. oktober.