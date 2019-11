Bor du innenfor det gule området? Da har meteorologene en beskjed til deg

Store deler av landet får snø denne uken.

Allerede torsdag kan det bli bra med snø i hovedstaden:

- Det er ventet en bra mengde nedbør framover, og nokså kalde temperaturer. Man kan få opptil 15 centimeter i hovedstaden, lover vakthavende statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid.

Men Oslo er ikke alene om å få snø de neste dagene. I videoen øverst i saken kan du se det store, gule området der meteorologene lover snø innen 48 timer.

- Nedbøren vil begynne som sludd og regn før det går over til snø utover dagen. Litt opp i høyden vil det derimot falle som snø hele dagen, i Holmenkollen for eksempel.

Tonen er den samme for hele Østafjells:

- Så fort du kommer vekk fra kysten så vil det falle som snø. Området mot svenskegrensen er nok der det vil komme aller mest, forteller Fagerlid.

Snøen blir liggende

Snøen vil heller ikke forsvinne med det første, melder han. Yr.no sitt langtidsvarsel for hovedstaden forteller nemlig om minus seks til åtte grader lørdag til tirsdag ettermiddag, og lignende tendenser i resten av landsdelen.

Lengre nord i landet er vinteren i full gang allerede. Store deler av Nord-Norge er fra før av snødekt tirsdag ettermiddag, og vil få ytterligere påfyll de neste timene, før det roer seg litt de neste dagene. Til helgen derimot, kan det bli verre:

- Vi kommer til å sende ut gult farevarsel om snø innen onsdag for landets nordligste fylker. Det er litt usikkerhet der enda når det gjelder nøyaktig hvor og når, og derfor har vi foreløpig ikke gjort det.

Fra før av har meteorologene sendt ut farevarsel om mye vind i Nord-Norge.

Nesten hele landet får snø

Som man kan se av videoen øverst vil også Midt-Norge få snø de neste dagene. Dette kan pågå over flere dager, melder meteorologen:

- På fredag vil Midt-Norge, med Trøndelag og Møre og Romsdal blant annet, få mye snø. Denne værsituasjonen kan pågå noen dager. Generelt kan hele Norge fra Bergen til Finnmark få snø og vind i helgen, mens Østafjells vil få kaldt og fint vær.

Bergen er bokstavelig talt ikke i vinden nå om dagen. På Flesland har det blitt registrert null dager med vindkast over ti meter per sekund til nå i november. Det minste som har vært registrert her inntil i år var fem slike dager i november 2002. Den rekorden ryker nå:

- Det blir fort litt vind til helgen, men det er så få dager igjen av måneden at den rekorden ikke kan tas igjen nå, forteller Fagerlid.