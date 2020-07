Bør fotballen bli gratis underholdning?

Det skrives mye rart om fotball. Dagsavisen holder seg med kommentatorer som gjør sitt beste for å vinne «mest-dustete-utspill-om-fotball»-serien.

Jeg syns ikke det gjør noe at det er splid innad i redaksjonen – heller ikke om fotball. Men når det som skrives på kommentatorplass havner så langt ut i hver sin grøft som overhodet mulig, da blir det problematisk.

16. juni gleder frontsjef (hva nå det er) Espen Hågensen Rusdal seg over at Premier League skal i gang. Det faktum at fotballen skal spilles for tomme tribuner bekymrer ikke frontsjefen:

«Det finnes mye bedre måter å se fotball på. Fotball er nemlig best på TV. Og da mener jeg ikke TV-en på puben, der er det altfor mange uten peil på fotball og øl innabords … Nei, fotball er best på TV, hjemme i min egen stue.»

Jeg måtte lese dette flere ganger før jeg forsto at det ikke var ironisk ment. Fotball – best på TV?! Fotball er helt OK på TV – men bare hvis du ikke har mulighet til å være på stadion. Jeg har vært fast tribunesliter på fotballkamper i hovedstaden siden faren min dro meg med fra jeg var seks-sju år gammel. I alle disse åra har jeg faktisk til gode å høre ett fotballinteressert menneske som mener at fotball er bedre på TV enn på stadion.

Men nå har jeg altså møtt en – Espen Hågensen Rusdal.

2. juli skriver Dagsavisens kommentator Jo Moen Bredeveien under tittelen «Alt gratis, for alle. I alle fall fotball.» Her skildrer han ypperlig hvilken følelse det er å være til stede på stadion – se fotball live. Hvordan TV aldri kan konkurrere mot følelsen av å stå sammen med kamerater og skjelle ut dommeren; å slenge oss rundt hverandre når vi har scora. Hvilken lykke!

Bredeveien: «Det viktigste er fellesskapet. Folk sammen, skulder ved skulder. Det er vakkert.»

Just precis!

Men så ender det i grøfta, også for Bredeveien: «Norsk fotball burde slutte å ta betalt for inngang på stadion. Det skal være gratis å se norsk fotball.»

Unnskyld? I Vålerenga var det et ekstraordinært årsmøte som signerte et lån i hundremillioner-klassen for å få reist fantastiske Intility Arena. Så skal det være gratis å komme inn? Hvordan i all verden skal vi kunne betale spillerne våre, hvis billettinntektene forsvinner? Bredeveien mener kanskje i fullt alvor at alt burde overlates til Tor Olav Trøim og hans bankkonto? De facto gjøre fotballen til et slags one-man-show for milliardærer?

Jeg står først i køen når det gjelder kritikk av fotballøkonomien som sådan. Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor ikke fornuftige folk som Jürgen Klopp og Ole Gunnar Solskjær finner sammen og sier – stop! Det er fullstendig sinnssykt at en fotballspiller skal tjene 5 millioner kroner i uka!

Men dette er jo noe helt annet enn «Alt gratis, for alle. I alle fall i fotball.» Skulle vi begynne å snakke om «gratis», burde vi begynne med treningsavgiften for småjentene og smågutta – selv om dét ganske sikkert heller aldri kan bli helt gratis.

Men null billettinntekter på Lerkendal og Intility? Det kunne vært fristende å se det som en aprilspøk, men kommentaren er altså signert og presentert over to sider i Dagsavisen, 2. juli 2020. Hvis jeg leda kommentaravdelinga, ville jeg nok innkalt til et møte.

Jeg er i hvert fall glad for at Jo Moen Bredeveien ikke er kasserer i mitt kjære Vålerenga!