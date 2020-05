Borettslaget ante ingenting - så dukket kongefamilien opp

Borettslag fikk overraskelsesbesøk av kongefamilien. Se hele reisen i videoen over.

Vanligvis på 17. mai starter kongefamilien feiringen hjemme på Skaugum i Asker, der et lokalt barnetog passerer kronprinsfamiliens bolig, og kronprinsparet mottar blomster fra barn med bursdag på 17. mai.

Tradisjonen startet da kronprins Olav for over 70 år siden, ble spurt av Asker kommune om kronprinsfamilien kunne tenke seg å ta imot barnetoget på Skaugum.

I år utgikk barnetogstradisjonen på grunn av koronaviruset.

– Det er vanskelig og vemodig å se for seg en 17. mai uten barnetoget til Skaugum, men slik situasjonen er nå er det ikke forsvarlig å gjennomføre det, har Lene Conradi, ordfører og leder av 17. maikomiteen i Asker, tidligere uttalt til Budstikka.

«Overr-Asker»

I stedet for at barna kommer til dem bestemte kronprinsparet seg heller for å dra på overraskelsesbesøk til askerbøringene.

I den ikoniske A-1 Buick Roadmaster 1939, bilen som bragte Kong Haakon, Kronprinsesse Märtha og barna fra Honnørbryggen til Slottet 7. juni 1945, dro kronprinsfamilien rundt i Asker.

Bilen har ikke vært brukt siden Kronprinsens myndighetsdag i 1991, ifølge kongehusets sider.

Kronprinsfamilien ved Solgården eldresenter i Asker. Nasjonaldagen feires i år på en ny og annerledes måte på grunn av koronaviruset. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Første stoppested på turen var Solgården bo- og omsorgssenter. Videre gikk turen til Borgenbråten bofellesskap og aktivitetssenter.

Musikkorps og russ

Tidligere på dagen kom kronprinsparet og barna nedover alleen ved Skaugum til en mottakelse med musikk, russ, faner og blomsterbarn.

Asker musikkorps og seks sangere fra Asker kulturskole sto for musikken, før Asker-ordfører Conradi holdt en tale.

Fanene fra samtlige skoler i Asker kommune var til stede, sammen med en håndfull skolebarn og russepresidentene fra kommunens fire videregående skoler. Vanligvis ville hele barnetoget passert forbi Skaugum.

Kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus under 17. mai feiringen utenfor Skaugum i Asker. Nasjonaldagen feires i år på en ny og annerledes måte på grunn av koronoaviruset. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Blomsterbarna Philip Wessel Neraal og Vilde Elise Vestveit, som begge fyller 7 år søndag, ble presentert for kronprinsfamilien. Kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra bar Askerbunad, mens kronprinsesse Mette-Marit hadde på seg en bunad fra Vest-Agder. Prins Sverre Magnus gikk i mørk dress.

