Borgarting lagmannsrett: Eirik Jensen blir ikke løslatt

Narko- og korrupsjonsdømte Eirik Jensen (62) er i Borgarting lagmannsrett varetektsfengslet i fire uker.

Lagmannsretten har hatt fengslingsspørsmålet på sitt bord etter at Spesialenheten anket Oslo tingretts kjennelse om løslatelse før helga. Tingretten mente det ikke var tilstrekkelig grunnlag for å holde Eirik Jensen i varetekt i påvente av at Høyesterett får vurdert straffesaken hans.

Les også: Eirik Jensens samboer om den dramatiske pågripelsen: - Minner om en maktdemonstrasjon

Jensen ble fredag dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av nesten 14 tonn hasj. Han varslet umiddelbart at saken vil bli anket til Høyesterett.

Spesialenheten mente den tidligere polititoppen måtte varetektsfengsles for ikke å støte folks rettsfølelse:

– Enheten mener det er konkrete omstendigheter som tilsier at han varetektsfengsles. Han har bistått en omfattende narkovirksomhet der han har hatt en sentral rolle. Samtidig skulle han som politimann beskytte samfunnet mot narkokriminalitet. Det finnes ikke tilsvarende saker i norsk rettsvesen, sa fungerende leder Liv Øyen for Spesialenheten i forbindelse med fengslingsmøtet i Oslo tingrett lørdag.