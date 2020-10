Borgermesteren i Nice: - Det hjelper ikke med fredslover mot islamsk fascisme

Christian Estrosi, her fotografert 3. oktober, er borgermester i Nice. han kaller knivangrepet islamistisk barbari. Foto: Valery Hache (AFP)

Borgermesteren i Nice tar til orde for strenge reaksjoner etter at den franske byen nok en gang er rammet av det som ser ut til å være et islamistisk terrorangrep.

- Vi kan ikke lenger nøye oss med fredslover i møtet med islamistisk fascisme, skriver borgermester Christian Estrosi på Twitter. – Det er islamistisk barbari som nok en gang har utspilt seg her i Nice, slår han fast overfor reportere etter at minst tre personer ble drept i et knivangrep mot Notre-Dame-kirken i byens handlegate. Estrosi representerer høyrepartiet Republikanerne (Les Républicains). Borgermesteren i Nice, Christian Estrosi, la kort tid etter knivangrepet ut denne meldingen på Twitter der han skriver at Frankrike ikke kan nøye seg med fredslover med ytterliggående islamisme. Foto: Faksimile Statsminister: - Ber nasjonen stå samlet Den franske innenriksministeren Gérald Darmanin har innkalt til krisemøte. Også statsminister Jean Castex har sluttet seg til møtet. – Jeg må igjen i denne vanskelige situasjonen vårt land går gjennom, bare be hele nasjonen om å stå samlet, sier Castex til mediene. President Emmanuel Macron skal også slutte seg til møtet. Han har også sendt sine hilsener til befolkningen i Nice via en telefonsamtale med ordføreren og vil besøke byen i løpet av dagen. Fire år etter lastebil-angrepet Nice ble i 2016 utsatt for et terrorangrep som tok livet av 86 personer og skadet 458 da en islamist kjørte inn i en folkemengde på byens strandpromenade med en lastebil. Les også: Ingen endringer i trusselbildet i Norge etter knivangrep i Nice Les også Irans advarsel: Fornærmelser av Muhammed kan føre til vold og blodbad