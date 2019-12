Boris Johnsen gjemte seg i kjøleskap for å slippe unna intervju

Storbritannias statsminister Boris Johnson nektet å la seg intervjue av morgenshow dagen før valget.

Onsdag morgen, altså dagen før parlamentsvalget i Storbritannia, var Boris Johnson med et firma som leverer melk på døra i Leeds. På turen ble han overrasket av en reporter, og endte med å gjøre litt underlig manøver.

Klipp fra Good Morning Britain viser en tv-reporter fra kanalen som prøver iherdig å konfrontere statsministeren.

Men i stedet for å svare, rømmer Johnson inn i et slags kjøleskap - godt hjulpet av sine livvakter.

Sjokkerte programledere

Hendelsen har blitt omtalt av en rekke britiske aviser de siste dagene, og klippet går nå viralt.

Les også: En desperat Boris tyr til «Love Actually»-kopi

Good Morning Britains klipp viser at en av Johnsons livvakter reagerer aggressivt på konfrontasjonen og banner da han oppdager reporteren. I klippet kan man også se at programlederne i studio, Piers Morgan og Susanna Reid, blir sjokkerte av den aggressive fremtoningen til livvakten.

REAGERTE: Piers Morgan og Susanna Reid trodde knapt det de så. Foto: Good Morning Britain/ITV

- Jeg kommer om et lite øyeblikk, sier Johnson til Good Morning Britain-reporteren, som nettopp har understreket at de er på direkte-TV, men Johnson rømmer i stedet inn kjølerommet for å slippe og la seg intervjue.

Ikke første gang

Reporter Jonathan Swain fra Good Morning Britain, konfronterer statsministeren med at han har lovet å gi et intervju i morgenshowet. To måneder tidligere sa Johnson at han ville komme på showet «så fort som overhodet mulig». Morgan sier at ITV siden den gang har mast på statsministeren nesten hver dag for å få han til å delta, uten å lykkes.

Dette skal ifølge Independent ikke være første gangen at Johnson unngår journalister. Avisen skriver at Johnson beskyldes for å stadig vekk være utilgjengelig eller unnvikende mot pressen, og skal for eksempel ha nektet å stille i et en-til-en-intervju med Andrew Niel i BBC.

Ifølge The Guardian skal «konservative kilder» hevde at Johnson ikke gjemte seg i kjølerommet, men at han skal ha blitt preppet for et annet intervju mens han var der inne. Han kom ut bærende på melkeflasker.

Tory favoritter

Torsdag er det altså parlamentsvalg i Storbritannia og dagen før dagen skriver NTB at Boris Johnsons konservative parti får rent flertall i YouGovs siste måling før britene går til urnene.

Les mer: Stor måling peker mot tory-seier

Det mest sannsynlige utfallet er ifølge YouGov at toryene får 339 plasser, mot 231 for Labour. Det vil i så fall legge til rette for at statsminister Johnson kan oppfylle løftet om å «få brexit unnagjort».

For to år siden traff modellen blink i 93 prosent av landets valgkretser. Over 100.000 personer har deltatt i målingen.