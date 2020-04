Boris Johnson: - Jeg skylder dem livet mitt

Storbritannias statsminister hyller sykehuspersonalet som behandler han på St Thomas' Hospital i London.

- Jeg kan ikke takke dem nok. Jeg skylder dem livet mitt, sier Johnson i en uttalelse lørdag kveld, gjengitt av Sky News.

Den britiske statsministeren ble lagt inn på intensiven forrige mandag, da hans tilstand forverret seg kraftig etter at han ble lagt inn på St Thomas' Hospital på søndag. Johnson fikk påvist koronaviruset 27. mars, og meldte selv da at han var i god form og at han kunne hadde milde symptomer.

- De siste 24 timene har jeg utviklet milde symptomer, og jeg har testet positivt for koronaviruset. Jeg har selvisolert meg selv, men jeg vil fortsette å lede regjeringens tiltak via videokonferanser, mens vi fortsetter å slått imot dette viruset, skrev Johnson på Twitter.

Han fortsatte også å lede landet gjennom videokonferanser i flere dager, før han ble så dårlig at han måtte legges inn på sykehus.

Ble oppmuntret av forloveden

Hans forlovede Carrie Symonds, som er gravid med deres første barn sammen, skal ha sendt Johnson flere brev og ultralyd-bilder for å løfte moralen hans, ifølge Sky News.

Johnsons forlovede har selv vært dårlig den siste uken, men hun har ikke blitt testet for covid-19.

- Jeg har tilbrakt den siste uken til sengs med hovedsymptomene på koronaviruset. Jeg har ikke trengt å testes, og etter flere dager med hvile, føler jeg meg sterkere og jeg er på bedringens vei, skrev hun på Twitter.

Utenriksministeren har tatt over

Siden Johnson har vært ute av stand til å gjøre oppgavene sine, har utenriksminister Dominic Raab midlertidig tatt over Johnsons oppgaver.

Onsdag ledet Raab et møte i regjeringens krisekomité for koronaviruset, mens dødstallet i Storbritannia steg til et nivå på linje med Italia og Spania, de hardest rammede landene i Europa.

Ifølge nettstedet worldometers har Storbritannia drøye 79.000 påviste koronatilfeller lørdag kveld på påskeaften, og det er registrert 9875 dødsfall.