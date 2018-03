Boris Johnson beskylder russerne for «absurde» bortforklaringer 

Storbritannias utenriksminister Boris Johnson mener Russland prøver å gjemme «en nål av sannhet i en høystakk av løgn og forvirring».

– De russiske bortforklaringene vokser seg mer og mer absurde, sier Johnson.

Ifølge ham er det ingen som lar seg lure av Russlands utsagn om hendelsen i Salisbury, der eksspionen Sergej Skripal og hans datter Julia ble angrepet med nervegiften Novitsjok.

– Først sier de at de aldri har lagd Novitsjok. Så sier de at de har lagd Novitsjok, men at alt er ødelagt. Så at de har lagd Novitsjok, og at alt er ødelagt, men at noe på mysteriøst vis kan ha funnet veien til Sverige, Tsjekkia, Slovakia, USA eller Storbritannia, sier Johnson.

– Jeg tror folk ser at dette er en klassisk russisk strategi der man prøver å skjule en nål av sannhet i en høystakk av løgn og forvirring, sier han.

Uttrykker solidaritet

Johnson var mandag i Brussel for å brife EUs utenriksministre om hendelsen.

Senere samme dag skulle han også diskutere saken med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, mens tekniske eksperter fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) var ventet til Storbritannia for å ta prøver av nervegiften som ble brukt i angrepet.

Ifølge EUs utenrikssjef Federica Mogherini står medlemslandene i full solidaritet med britene.

Det er ventet at saken også vil komme opp til diskusjon når stats- og regjeringssjefene i EU samles til toppmøte på torsdag.

Krever innsyn

I en felles uttalelse ber EUs utenriksministre Russland om å svare på de spørsmålene Storbritannia har stilt i kjølvannet av angrepet, og å gi OPCW fullt innsyn i det russiske Novitsjok-programmet.

Det er foreløpig uklart om det er aktuelt for EU å ta mer konkrete skritt mot Russland, som å innføre sanksjoner.

Storbritannias statsminister Theresa May har allerede reagert på giftangrepet ved å utvise 23 russiske diplomater. I tillegg har hun suspendert viktige kontrakter og kunngjort at Storbritannia vil boikotte fotball-VM i Russland i sommer.

Russland nekter for å ha hatt noe med giftangrepet å gjøre og har svart ved å utvise 23 britiske diplomater.

