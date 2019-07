Boris Johnson erklærer krig mot sunnhetstyranniet

Varsler utredning av skattepolitikken som er rettet mot usunne produkter, og vil hindre en ny avgift på milkshake.

Boris Johnson ligger godt an til å bli partileder for De konservative, og dermed også Storbritannias neste statsminister. Nå sier den omstridte partilederkandidaten at han vil benytte anledningen til å revurdere britiske avgifter og skatter når landet trer ut av EU i oktober måned.

Helseaktører sier økte skatter på tobakk og alkohol redder liv. Men Johnson hevder det er de fattige som blir hardest rammet av denne typen beskatning.

Erklærer krig mot «the nanny state»

Nå erklærer Johnson krig mot det han omtaler som en «nanny state» (barnepikestaten) med løfter om å stanse «eksplosjonen av syndeskatter» på salte, fete og sukkerholdige matprodukter, melder Sky News.

Han varsler en gjennomgang av disse avgiftene og skattene, som kan inkludere avgifter på alkohol og tobakk, for å se om de faktisk fungerer effektivt eller om de slår urettferdig ut og rammer de lavtlønnede.

Johnsons partilederrival, nåværende utenriksminister og tidligere helseminister Jeremy Hunt, har uttalt at han heller vil gå etter produsentene enn skattebetalerne når det gjelder mindre sunne produkter.

Johnson langer også ut mot kjendiskokk Jamie Oliver, som står i spissen i kampen om en ny «milkshakeskatt», som førstnevnte har lovet å blokkere. Milkshakeskatten innebærer at en nylig innført sukkeravgift ikke bare skal gjelde for brus, men også milkshake.

- Vil ikke innføre nye «syndeskatter»

Videre lover Johnson ikke å innføre nye «syndeskatter», som for eksempel Jamie Olivers «milkshakeskatt», før utredningen er ferdig. Johnson hevder Brexit er en ypperlig mulighet til å utrede og fornye skattepolitikken.

- Det nylige forslaget om en avgift på milkshake ser ut til å straffe dem som har minst råd til det, sier Johnson, ifølge BBC.

- Hvis vi ønsker at folk skal gå ned i vekt og leve sunnere, bør vi oppfordre folk til å gå, sykle og generelt trene mer.

- Framfor å bare øke skattene for folk, bør vi heller se på hvor effektive de såkalte «syndeskattene» faktisk er, og om de faktisk endrer adferd.

- Straks vi forlater EU 31. oktober, vil vi ha en historisk mulighet til å endre måten vi driver politikk på i dette landet.

- En god start vil være å basere skattepolitikk på tydelig beviser, sier Johnson.

Boris Johnson var nylig i hardt vær etter at politiet rykket ut til boligen hans etter en angivelig krangel med kjæresten. Her besøker han en politirekruttskole i London onsdag. Foto: Dylan Martinez (AFP)

- Et populistisk utspill

Storbritannia-ekspert Per Edgar Kokkvold omtaler Johnsons siste utspill som populistisk.

- Dette er nok det mange vil kalle et populistisk utspill, sier Kokkvold til Nettavisen.

- Det man ser ut til å glemme, både når det gjelder Brexit og betydelige endringer i skattepolitikken, er at selv om man får en ny regjering med Boris Johnson, så blir det ikke noe nytt parlament. Vi ser allerede nå at det vil komme mange konflikter med Johnson som eventuell statsminister, sier Kokkvold.

- Jeg oppfatter veldig mye av dette som et spill for galleriet. Han merker nå at han har tapt terreng etter de siste skandalene rundt husbråket, sier Kokkvold.

- Han gjør hva han kan for å vinne. Det eneste som hefter ved Johnson når det gjelder ideologi, er pragmatisme. Han har ingen -isme han knytter seg til, sier han.

- Dreper 100.000 hvert år

Johnson får, ikke uventet, kritikk fra helseforkjempere.

- Røyking dreper mer enn 100.000 mennesker i Storbritannia hvert år, sier leder for Action on Smoking and Health, Deborah Arnott, til Sky News.

- Og bevisene fra andre land er helt tydelige. Når skattene slutter å øke, vil antall røykere slutte å gå ned, sier Arnott.

Hun mener økte priser på tobakk er ansett å være det mest effektive tiltaket for å hindre unge fra å begynne å røyke, samt å få eldre røykere til å slutte.

- Overvekt overgår røyking

Den såkalte sukkeravgiften i Storbritannia ble innført i april i fjor, og innebærer økte avgifter på sukkerholdige leskedrikker. Jus uten tilsatt sukker er unntatt avgiften. Leskedrikker med høyt innhold av melk er også unntatt avgifter grunnet deres kalsiumnivå.

Avgiftsnivået på alkoholholdige drikker øker i takt med alkoholnivået. For en pakke sigaretter er 4,57 pund av totalprisen, pluss 16,5 prosent av utsalgsprisen, avgifter.

Utspillet til Johnson kommer samtidig med at organisasjonen Cancer Research UK har framlagt en rapport. Studien hevder at overvekt forårsaker flere tilfeller av de fire vanligste krefttypene enn det røyking gjør: tykktarms- og endetarmskreft, nyrekreft, eggstokkreft og leverkreft.

Om lag 15 millioner briter er overvektige, som utgjør 29 prosent av befolkningen. Til sammenligning er det seks millioner voksne røykere i landet, skriver The Times.

Forskerne har totalt sett identifisert 13 krefttyper som forårsakes av overvekt.

Storbritannia-ekspert Per Edgar Kokkvold tror Boris Johnson blir Storbritannias nye statsminister. Foto: Roald Berit

De 160.000 medlemmene i Det konservative partiet vil begynne med den avsluttende avstemningen på ny partileder neste uke, og Theresa Mays etterfølger ventes å bli kunngjort 23. juli.

- Hvem tror du blir Storbritannias neste statsminister, Kokkvold?

- Jeg tror det blir Boris Johnson. Det kan det være liten tvil om, sier han.

Kokkvold sier Johnson har bred støtte blant de 160.000 konservative medlemmene som skal delta i partileder-avstemmingen, og at han har ligget på mellom 60 til 70 prosent oppslutning på enkelte målinger.

Og selv om Johnson har en egen evne til å havne i skandaler, har han liten tid til å skandalisere seg selv fram til avstemningen er avsluttet. Mange medlemmer begynner å forhåndsstemme allerede nå.

- Han holdes stramt i tøylene av sine medarbeidere, og dukker bare opp på møter i diverse lag i konservative foreninger rundt om i Storbritannia der pressen ikke har adgang. Han begrenser muligheten til å skandalisere seg selv, sier Kokkvold.