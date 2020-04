Boris Johnson innlagt på intensivavdeling

Storbritannias statsminister er innlagt på intensivavdelingen på sykehus i London.

Saken oppdateres

Johnson ble innlagt på St. Thomas sykehuset søndag etter at han hadde vært i hjemmeisolasjon over en lengre periode. Mandag kveld ble han overført til intensivavdelingen etter at tilstanden skal ha forverret seg, melder BBC.

Statsministeren skal ha bedt utenriksminister Dominic Raab om å ta over hans oppgaver.

- I løpet av ettermiddagen har statsministerens tilstand forverret seg ytterligere og etter råd fra hans medisinske stab, har han blitt flyttet til intensivavdelingen på sykehuset, uttaler en talsperson for Johnson.

Boris Johnson ga tidligere mandag en oppdatering på tilstanden sin, og sa han hadde det bra. Bildet er tatt fredag 3. april. Foto: AFP / NTB Scanpix

– Statsministeren får god pleie og takker alle i NHS for deres arbeid og dedikasjon, heter det i en uttalelse.

Johnson tilbrakte natten på sykehuset og uttalte tidligere søndag at tilstanden var bra.

Senere samme dag har tilstanden endret seg.

Johnson fikk påvist koronasmitte 26. mars. Ti dager senere, søndag kveld, ble han sendt til sykehus for undersøkelse.

– Etter råd fra min lege dro jeg til sykehus for å få tatt noen rutinemessige tester, ettersom jeg fortsatt har koronavirus-symptomer. Jeg er ved godt mot og har kontakt med mitt team idet vi jobber sammen for å bekjempe viruset og holde alle trygge, skriver Johnson på Twitter mandag, der han takker det offentlige helsevesenet (NHS) for innsatsen.

Johnsons talsmann James Slack vil ikke si hva slags tester statsministeren har tatt, men understreker at Johnson leder regjeringen fra sykehuset, der han mottar mapper og papirer.

Tidligere mandag utelukket ikke boligminister Robert Jenrick at statsministeren må tilbringe enda en natt på sykehus.

– Det er verdt å understreke at det var et forsiktighetstiltak å dra til sykehus. Han gjennomgår noen rutinetester etter anbefaling fra legene. Dette er ingen akuttinnleggelse, så jeg forventer absolutt at han vil være snart tilbake i statsministerboligen, sa Jenrick.

Tirsdagens planlagte regjeringsmøte er utsatt, men regjeringens daglige koronavirusmøte vil forløpe som vanlig.