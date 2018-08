Boris Johnson nekter å unnskylde at han sammenlignet kvinner i burkaer med «postkasser» og «bankranere» - får støtte av Steve Bannon.

Boris Johnson brukte mandag sin ukentlige spalte i avisen The Telegraph til å ta opp danskenes tildekningsforbud.

Der skrev han at han ikke trodde slike forbud var riktig vei å gå, til tross for at han mener burkaen er et «undertrykkende og latterlig» plagg, skriver Aftenposten.

Deretter skrev han at kvinner som går med burka ligner «postkasser» og «bankranere».

Johnsons kommentarer har utløst en voldsom krangel i partiet, men Johnson nekter å be om unnskyldning.

Søndag fikk han støtte fra Donald Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon. I et intervju med Sunday Times oppfordret han Johnson til ikke å «bøye seg for alteret av politisk korrekthet» ved å be om unnskyldning, skriver Aftenposten.

