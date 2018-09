Boris Johnson sabler ned Mays brexit-plan

Tidligere utenriksminister Boris Johnson sammenligner Theresa Mays brexit-plan med å ta en selvmordsvest på den britiske grunnloven og gi detonatoren til EU.

Både det verbale angrepet og Johnsons ordbruk, som står å lese i avisen Daily Mail , viser hvor dypt splittet Det konservative partiet er i synet på brexit.

Johnson, som er en ivrig tilhenger av brexit, gikk ut av Mays regjering i juli. Han var sterkt uenig i Mays forslag om at Storbritannia fortsatt skal ha sterke økonomiske bånd med EU etter at landet går ut av unionen om et halvt år.

Hans nyeste uttalelse der han sammenligner Mays brexit-plan med å putte den britiske grunnloven i en selvmordsvest og gi detonatoren til EU har økt spekulasjonene om at han planlegger å utfordre May om ledervervet i partiet.

Samtidig fordømmer flere partikolleger Johnsons ordbruk. En av dem er statssekretær i utenriksdepartementet Alan Duncan.

I en Twitter-melding skriver han at Johnsons kommentar er «et av de mest ufyselige øyeblikk i moderne britisk politikk» og at det burde bli «Boris Johnsons politiske død».

