Boris Johnson spår at Storbritannia vil løsrive seg som «Hulken»

Statsminister Boris Johnson tror Storbritannia vil forvandle seg til en stor, grønn kjempe når presset bare blir stort nok i brexitprosessen.

Den konservative statsministeren sier til avisa Mail on Sunday at han føler seg veldig trygg på at britene vil få en ny utmeldingsavtale på plass før de skal forlate EU den 31. oktober.

Han sammenligner Storbritannia med tegneseriefiguren Bruce Banner, som forvandler seg til den grønne kjempen Hulken når han blir sint og stresset.

– Jo galere Hulken blir, desto sterkere blir han, og han kommer seg alltid løs, uansett hvor stramt han ser ut til å være bundet. Slik er det for dette landet også, sier Johnson til avisa.

Men ikke alle er like begeistret for sammenligningen. Den belgiske liberaleren Guy Verhofstadt, som leder brexitutvalget i EU-parlamentet, stempler utspillet som «infantilt».

«Skal dette liksom skremme EU? Skal britene bli imponert?» skriver han syrlig på Twitter.

