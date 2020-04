Boris Johnson til sykehus

Storbritannias statsminister Boris Johnson er lagt inn på sykehus for undersøkelser, ti dager etter at han fikk påvist covid-19.

– Han har vedvarende symptomer, sier en talsperson for statsministerens kontor til BBC søndag kveld

Johnson er for sikkerhets skyld brakt til sykehus etter råd fra legen, heter det videre.

Johnson har isolert seg i statsministerboligen i Downing Street siden han 27. mars avslørte at også han er smittet av koronaviruset.

– Statsministeren har fortsatt milde symptomer, sa talsmannen hans torsdag.

Etter en uke i isolasjon sa Johnson fredag at han fortsatt har feber og derfor forlenger karantenen i statsministerboligen.

I helgen kom det fram at Johnsons gravide forlovede Carrie Symonds har ligget til sengs den siste uka med covid-19-lignende symptomer.

Symonds tvitret selv lørdag at hun er blitt bedre og at hun ikke er blitt testet for koronaviruset.

Symonds oppholder seg for tiden ikke i statsministerboligen 10 Downing Street, der Johnson selv sitter i karantene etter at han testet positivt for viruset.

(©NTB)