Boris Jonhson innfører unntakstilstand i Storbritannia: - Bli hjemme

Storbritannias statsminister ber folk holde seg hjemme, forbyr samlinger med mer enn to personer og stenger butikker med ikke-essensielle varer.

Se videoklippet som nå går viralt, og kun skiller 27 timer, i videovinduet øverst:

- Det britiske folk får en enkel beskjed: Dere må holde dere hjemme, sier statsminister i Boris Johnson i en tale til det britiske folk mandag kveld.

I talen omtalte han koronautbruddet som en nasjonal krise.

Deretter forklarte han hva som kan bli konsekvensene om ikke tiltakene innføres.

- Hvis for mange mennesker blir seriøst syke samtidig, så vil ikke NHS (National Health Service) være i stand til å håndtere det, noe som igjen betyr at flere mennesker vil dø, forklarte Johnson.

Les også: Nyhetsstudio om koronaviruset

Han ber alle briter holde seg hjemme i tre uker, med mindre man oppfyller ett av fire unntak:

Handling av essensielle produkter, så sjeldent som mulig.

Trene utendørs én gang om dagen, alene eller med noen du bor med.

Motta- eller gi medisinsk behandling.

Reise til- og fra jobb, men jobb hjemmefra hvis det er mulig.

Om man bryter noen av disse reglene, kan man bli straffet i form av bøter av politiet.

Det står i sterk kontrast til hva statsministeren ble stilt til veggs med på søndag. Bare 27 timer tidligere reagerte Johnson nemlig nærmest med vantro på et spørsmål om han ville involvere politiet mot borgere som ikke følger påleggene.

Se videoklippet øverst i saken!

Les også: Mandagens korona-måling: Flere steder begynner folk å bli bekymret for egen økonomi

- Største trussel på tiår

De nye, strenge tiltakene har likheter med dem som allerede er innført i Frankrike, Spania og Italia. De britiske myndighetene har tidligere fått kritikk for å ha vært for løsslupne i sine tiltak mot koronaviruset.

- Koronaviruset er den største trusselen dette landet har møtt på tiår - og landet vårt er ikke alene. Over hele verden ser vi den ødeleggende effekten av denne usynlige morderen, fortsetter Johnson.

-Det vil komme et øyeblikk hvor ingen helsetjenester i verden vil kunne håndtere trykket, fordi det er ikke nok ventilatorer, nok sykesenger, nok doktorerer og sykepleiere.

KLAR TALE: Boris Johnson ba mandag alle briter om å holde seg hjemme. Foto: Pa Video (Pa Photos)

Johnson sier videre at ikke-essensielle butikker, biblioteker, ute-gymmer og lignende vil være stengt.

Les også: Norske medier blør, men NRK skjermes: – Blodig urettferdig

Stopper samlinger

- Vi skal stoppe alle samlinger med mer enn to mennesker i offentlig rom, ikke inkludert de du bor med. Vi skal stoppe alle sosiale sammenkomster, inkludert brylluper, dåper, og andre seremonier - men ikke begravelser, informerer statsministeren.

Videre sier Johnson at man ikke en gang bør møte sine egne venner.

- Hvis vennene dine spør om dere skal møtes, så burde du si nei. Du burde heller ikke møte familiemedlemmer som ikke bor i hjemmet ditt.

Parker forblir åpne for mosjon, men sammenkomster vil bli oppløst, poengterer han.

- Jeg vet hvilken skade dette vil gjøre for folks liv, karrierer og jobber. Og det er derfor vi har produsert et stort og enestående støtteprogram for både arbeidere og arbeidsplassene, sier han og legger til:

- Og jeg kan forsikre dere om at vi akter å evaluere disse restriksjonene fortløpende. Vi skal ta en ny evaluering av situasjonen om tre uker, og ønsker da å lette på restriksjonene hvis resultatene tilsier at vi kan gjøre det.

Les også: Intensivsykepleier advarer: – Vi er ikke vant til å se så mange unge på én gang

- Vi skal seire

Johnson forteller videre at hver og én nå er nødt til å stå samlet for å stoppe spredningen av viruset.

- Vi må beskytte helsesystemet vårt- og redde mange tusen liv.

- Og jeg vet - som de har gjort så mange ganger før i dette landet: Englands befolkning vil møte denne utfordringen. Og vi vil komme gjennom dette sterkere enn noen gang før. Vi vil seire mot koronaviruset - og vi skal seire sammen.

Så langt er 6.650 smittet og 335 bekreftet omkommet i Storbritannia som følge av viruset.

Les også: Holder tilbake tall for norsk økonomi - skjuler dramatisk fall