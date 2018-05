Borten Moe glad for at Navarsete-meldingen ikke var gjort i fellesskap

Ola Borten Moe sier han er glad for at det ikke skal være noe som tyder på at den trakasserende meldingen til Liv Signe Navarsete var en kollektiv handling.

– Jeg er veldig glad for at generalsekretæren sier at det ikke er noe som tyder på at den trakasserende meldingen var en kollektiv handling. Det bør rydde nye spekulasjoner og rykter om dette av veien, sier Ola Borten Moe til Adresseavisen.

Han vil imidlertid ikke kommentere om det betyr at han gjeninntrer som nestleder. Han trakk seg som nestleder 23. april fordi han så det som umulig å fungere i vervet så lenge saken er uavklart. Han sa da at han fratrer inntil saken er løst.

Meldingen ble sendt fra tidligere statssekretær Morten Søbergs telefon på en hyttetur der Søberg, Borten Moe og åtte andre med Senterpartiet-tilknytning deltok på Storlien i Sverige for to år siden. Torsdag ble det klart at det ikke blir noen sanksjoner mot noen av hytteturdeltakerne.

– Generalsekretær Knut M. Olsen har det samlede bildet, så langt det har gått å undersøke det, og sier at det ikke er noe som tilsier at dette er gjort i fellesskap. Det betyr mye for oss, sier Borten Moe og utdyper hvorfor dette betyr så mye:

– Fordi det er brakt på det rene at dette ikke er en gjeng som dekker over for hverandre. Dette er én enkeltperson.

Han er klar på at han gjerne skulle sett at saken ble oppklart, men vil ikke si om han har en mistanke om hvem som sendte meldingen.

– Det betyr at jeg har sagt til generalsekretæren det jeg vet og tror, og jeg kommer ikke til å si mer om det.

