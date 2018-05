Sp-nestleder Ola Borten Moe sier han fortsatt håper avsenderen av den grove meldingen til Liv Signe Navarsete står fram – og at det er tilgivelse å få.

Sentralstyret i partiet avsluttet torsdag saken om hvem som sendte meldingen til tidligere Sp-leder Navarsete i 2016.

– Hadde en av dem rukket hånden i været og sagt at det var ham, så ville det fra meg fremdeles vært tilgivelse å få og en beskjed om at vi fremdeles er kompiser, sier Borten Moe til VG.

Det var Borten Moe og ni menn som var sammen den aktuelle lørdagsnatten på en hytte på Storlien rett over grensa til Sverige. Bare én av dem er utenfor mistanke, eieren av mobiltelefonen meldingen ble sendt fra: Morten Søberg.

Borten Moe, som har gjenopptatt vervet som nestleder i Senterpartiet etter sentralstyrets avgjørelse, sier saken har vært en stor belastning for de andre hyttetur-deltakerne.

– Det påvirker arbeidssituasjon, folk mister oppdrag, folk har vært hjemme fra jobb, konene har vært hjemme fra jobb, ungene får med seg dette. Så forestillingen om at dette er noe vi vet og dekker over for hverandre, er helt urimelig, sier nestlederen.

