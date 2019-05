Boston-mann opplevde at noen brøt seg inn i huset, ryddet det og stakk

En mann fra Boston i USA skal ha kommet hjem til et hus som ikke var slik han forlot det på morgenen 15. mai. Hvem som har vært hos ham er fortsatt et mysterium.

Hans første tanke var at noen har brutt seg inn og ranet han. Men ingenting manglet, og hjemmet var bare veldig rent og pent. Det er CNN som melder om den smått utrolige historien.

Mannen, som heter Nate Roman, hadde hentet sønnen sin på vei fra jobb og hjem til eneboligen sin i Marlborough i Boston, Massachusetts, og begge skal ha oppdaget at døren var ulåst da de kom hjem.

- Da vi gikk inn i huset merket vi umiddelbart at det var noe som ikke stemte, sier han til CNN.

Roman forteller til CNN at han sjekket hele huset, og ble satt ut da han så at både hans og sønnens rom var blitt rengjort. Tepper var blitt støvsuget, toalettene var skrubbet, rommene ryddet og det var rent. På badet oppdaget han også at en rose laget av toalettpapir. Det fikk han til å mistenke at et rengjøringsbyrå kanskje dro til feil adresse, men samtidig var ikke kjøkkenet rengjort så det var litt merkelig.

På Facebook-siden sin har han også delt historien:

Selv om det er fint å slippe å rengjøre hjemmet sitt selv, synes Roman det var ubehagelig at noen fremmede hadde tatt seg inn i huset hans.

CNN skriver at Boston-mannen ringte politiet, som tok saken alvorlig. Men politiet har ingenting å gå etter, for naboene hadde ikke sett noe mistenkelig og ingenting var tatt fra huset. Sikkerhetssystemet i boligen var heller ikke aktivert, så kameraene fikk ikke bilder av inntrengeren.

- Det er fortsatt veldig rart og ekkelt. Jeg vet ikke helt hva jeg skal tenke om det, skriver han i eget Facebook-innlegg.

Ifølge CNN har han nå byttet ut alle låsene sine, og er nå mer varsom.