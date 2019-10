Brann i California: - Jeg kan ikke tro at de lar oss kjøre gjennom dette

Skog- og krattbranner har satt hele California i alarmberedskap og ført til omfattende evakuering, noe som fører til dramatiske bilder.

Ved Vellejo, like nord for San Francisco, brøt det ut flere branner søndag. Nancy Jordan dokumenterte hvordan det så ut da hun og ektemannen kjørte over Carquinez-broen like før den ble stengt.

- Jeg kan ikke tro at de lar oss kjøre gjennom dette, kan man høre Jordan si i videoen.

Les mer om brannene her.