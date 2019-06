Brann i dykkerlokale i Bergen

Brannvesenet ber folk holde seg minst 300 meter unna.

Saken oppdateres.

(Bergensavisen): Brannvesenet rykket ut med store styrker lørdag ettermiddag, etter meldinger om brann i IMC Diving sitt bygg på Kristiansholm i Sandviken.

– Det er brann i et lokale med gassbeholdere med oksygen og acetylen. Spesielt acetylen er vi bekymret for, sa vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen til BA.

– Vi ber folk om holde seg minst 300 meter unna. Masse gassbeholdere og dykkerflasker under trykk er ikke heldig i en brann. Vi går forsiktig til verks når vi angriper denne, fastslo han.

Fire personer ble evakuert fra brannen. De var om bord i en båt som lå til kai ved brannstedet. De skal være uskadde.

Brannmannskaper fra hovedstasjonen, Sandviken, Åsane og Laksevåg var på stedet, sammen med politiet.

I 18-tiden meldte brannvesenet at gassflaskene var fraktet ut av bygget. Like etterpå meldte innsatsleder på stedet at brannen var slukket

