Brann i dyrehagens apehus - alle dyr døde

En brann i apehuset i den tyske byen Krefeld har kostet livet til alle dyrene i huset.

– Vår verste frykt er blitt en realitet. Det er ingen overlevende dyr i apenes hus, skriver dyrehagen på Facebook.

Over 30 dyr er døde, ifølge tysk politi.

Apehuset rommet orangutanger og sjimpanser. Gorillaene, som bor i en hage ved siden av huset, overlevde brannen.

Brannårsaken er fremdeles uklar. Politiet etterforsker hva som har skjedd. TV-kanalen Westdeutscher Rundfunk melder at fyrverkeri kan ha utløst brannen, ifølge brannvesenets kontrollsentral.

På Facebook ber dyrehagen om forståelse for at den vil være stengt for gjester første nyttårsdag. Tilbudene om hjelp fra publikum har strømmet på i morgentimene.

– Vennligst forstå at vi fremdeles er i sjokk, og ikke kan fortelle nøyaktig om eller hvor vi trenger hjelp, skriver Krefeld Zoo.

Det 2000 kvadratmeter store apehuset ble bygget i 1975, ifølge dyrehagen.