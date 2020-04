Brann i eldre trehus på Galgeberg i Oslo

Kontroll på brannen, bekrefter Politiet.

Brannvesenet har rykket ut med flere biler til en brann i en bygning i St. Hallvards gate. Det skal dreie seg et eldre trehus, hvor taket nå står i full brann.

- Vi er i gang med å slokke brannen, vi har mange biler på stedet. Vi driver med røykdykking for å få kontroll på brannen i loftsområdet, sier Lars Lindal, fungerende vaktkommandør i brannvesenet til Nettavisen.

Lindal legger også til at det per nå ikke er meldt om spredningsfare til nærliggende bygninger.

Brannvesenet skal akkurat ha ankommet stedet, og ber samtidig naboer om å lukke vinduene grunnet mye røykutvikling.

TV 2 skriver at brannvesenet er i full gang med slokking på stedet.

Like over klokken 18.00 melder Politiet at det er kontroll på brannen - og at det ikke er noen spredningsfare: