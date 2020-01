Brann i garasjeanlegg på Haugerud i Oslo

Nødetatene rykket ut til et garasjeanlegg. Klokken 12.29 er brannen slukket.

Politiet meldte om brannen klokken 12.05. Åtte brannbiler er på vei, skrev Oslo 110-sentral på Twitter.

Det skal være giftig røyk fra brannen, og brannvesenet ber folk om å holde seg unna og lukke vinduer og dører.

Klokken 12.11 melder brannvesenet at det ikke er fare for spredningsfare. 12.25 er beskjeden at slokkearbeidet gir god effekt, og at mye av brannen er slått ned. De arbeider nå med å fjerne biler og hindre videre spredning til resten av garasjen.

Brannen er nå slukket.

Det skal ha vært mange kjøretøy i garasjen.

Senest i november i fjor ble tolv biler totalskadd i en omfattende brann i et garasjeanlegg i samme vei, melder NTB. Det samme anlegget brant også i juni samme år. Da ble åtte biler totalskadd. Anlegget tilhører Haugerud borettslag.