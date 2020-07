Brann i katedralen i Nantes - ikke kontroll

Lørdag formiddag brenner det i katedralen i den franske byen Nantes. Rundt 60 brannfolk er kalt ut for å kjempe mot flammene.

Meldingen om brannen kom inn litt etter klokken 7.30 lørdag morgen. Brannen er på innsiden av katedralen, melder nettavisen LCI. Bilder i lokale medier viser flammer på innsiden av vinduene over katedralens hovedinngang, og det kommer røyk ut av vinduene.

Et vitne som bor like i nærheten, sier han ble vekket av en merkelig lyd fra klokkene.

– Jeg tenkte at noe var galt, for dette er ikke den lyden de vanligvis lager, sier mannen. Han beskriver svart røyk som kom ut fra bygget. Tross innsatsen fra brannmannskapene sier han at brannen ikke ser ut til å være under kontroll.

– Tvert imot, så ser det for meg ut som om det kommer mer og mer røyk, forteller vitnet.

