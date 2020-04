Brann i leilighetsbygg i Moss

Det brenner kraftig i et leilighetskompleks like ved Mosseporten kjøpesenter. Politiet har ikke fått redegjort for alle personene i bygningen.

(Moss Avis): Øst politidistrikt melder tirsdag morgen klokken 07:23 at alle nødetater har rykket ut til Patterødveien i Moss etter å ha mottatt melding om brann i en flermannsbolig. – Det er fyll fyr i en leilighet. Vi driver med slukning der nå. Vi har flere biler på vei til stedet, forteller Owe Gulbrandsen, vaktleder hos 110-sentralen like etter klokken 07:30. Brannen er rett ved Mosseporten kjøpesenter. Et vitne Moss Avis har vært i kontakt med beskriver røyken som «voldsom». Politiet melder om full fyr i hele bygget og stor røykutvikling. Spesielt den ene delen av bygningen har store skader. Per nå er det ikke fare for spredning. Klokken 07:49 melder brannvesenet at de har kontroll på brannen. En nabo på stedet forteller følgende til Moss Avis: – Da jeg våkna så jeg sort røyk forbi vinduet, og så fikk jeg vite at det kom fra naboen. Da var nødetatene allerede på vei. De var på stedet raskt etterpå. Det er for øvrig en del trafikk i området i forbindelse med søppeltømming på Solgård avfallsplass. Les flere saker fra Moss Avis her!

