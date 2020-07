Brann i omsorgsboliger i Moss

En person sendt til sykehus for sjekk etter å ha pustet inn røyk.

Alle beboerne ble evakuert da det begynte å brenne i en leilighet i en rekke med omsorgsboliger i Moss fredag morgen.

Innsatsleder Aina Eker sier til Moss Avis at det startet å brenne i en leilighet, og at det har spredt seg til annen leilighet.

- Alle beboerne ble evakuert. En ble sendt til Kalnes for sjekk av røykskader, sier hun til Moss Avis på stedet.

- Det er en leilighet i en rekke med flere leiligheter som brenner. Fortsatt ikke kontroll på brannen, og det er fare for spredning, meldte Øst politidistrikt like over klokka 07 fredag.

Rundt klokka 08 melder politiet til Moss Avis at brannvesenet har kontroll på brannen.

Det var en person som var på jobb som varslet om brannen.

BOLIGBRANN: Politiet meldte om brannen i omsorgsboligene i i Fjellom i Moss ved 06.30-tiden fredag. Foto: (1881)

Politiet meldte om brannen i Fjellom i Moss klokka 06.30. Da var nødetatene på vei.

- Flere enheter fra brannvesen er på vei, meldte 110-sentralen.

Få minutter senere var nødetatene framme på stedet og meldte at det var full fyr i bygget som rommer omsorgsleiligheter. Ifølge ansatte skal alle beboere være ute.

Bilder fra Moss Avis viser kraftig røykutvikling på stedet og flere kjøretøyer fra nødetatene på plass i nærheten av boligene som brenner.