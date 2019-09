Brann i tråler ved kai i Tromsø - minst 27 sendt til UNN

SISTE: Klokken 12.30 brenner det ennå kraftig i tråleren i Breivika. Samtlige mannskaper er nå gjort rede for, men deres tilstand er ennå usikker.

Saken oppdateres.

TROMSØ (Nordlys): Troms politidistrikt har fått melding om brann i tråler som ligger til kai ved Breivika havn. Brannen brøt ut rett etter klokka 11 onsdag formiddag.

Det er brann i russisk tråler og kraftig røykutvikling på stedet. Klokken 12.25 brenner det ennå fremme i baugen av båten, og det er en uoversiktlig situasjon på kaia.

Politiet opplyser at evakuering av tilsluttende lokaliteter er iverksatt.

Nordlys har vært i kontakt med Audun Larsen som jobber like ved der båten ligger.

Da han oppdaget den kraftige, svarte røyken ringte han straks til brannvesenet.

FULL FYR: Det brenner kraftig i en russisk tråler i Breivika havn onsdag. Foto: Are Medby (Nordlys)

Det velter ut kraftig røyk fra tråleren som står i full fyr i Breivika. Foto: Are Medby (Nordlys)

Det er også store språkutfordringer.

Nordlys-journalist Are Medby opplyser at det er så varmt på innsiden av båten at maling flasser av i baugen av båten.

Klokken 12.15 opplyser politiet at slukkeinnsats pågår og at det er stor røykutvikling og åpne flammer i baugen.

- Det brenner i hydrolikkolje, tauverk og plast, dette medfører kraftig røyk som driver nordover, beboere bes lukke vinduer og ikke eksponere seg for røyk, melder politiet.

27 til legevakt

Politiets innsatsleder Knut Slartmann sier til Nordlys at kapteinen har opplyst at tråleren har et mannskap på 29 personer.

Alle er gjort rede for. Minst 27 av dem er sendt til UNN.

Kapteinen har forklart til politiet at brannen har startet i hydralikkolje og en trålpose i baugen av båten.

- Dette er en ganske krevende jobb for brannvesenet, sier Slartmann.





