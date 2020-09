Brann med spredningsfare ved Veitvet i Oslo - t-banen stanset

Det brenner i en tomannsbolig i Grevlingveien ved Veitvet i Oslo. Det skal være spredningsfare til nabohus.

Brannvesenet er framme på stedet og har startet slukking, opplyser Oslo-politiet på Twitter.

– Vi er fremme på stedet. Obre bekrefter brann i 2. etg. i tomannsbolig. Skal være spredningsfare til nabohus og brannvesenet har startet slukking, melder politiet.

– Det skal være åpne flammer i 1. og 2. etg. Obre jobber for å hindre spredning til nabohus. Det er mye røyk i området og vi anmoder folk om å lukke vinduer og trekke unna om en føler ubehag. To beboere har pustet inn røyk og får behandling i ambulansen, oppdaterer de klokken 13.11.

Politiet meldte først om hendelsen klokken 12.56.

T-banen var en stund stanset på strekningen som går forbi Veitvet.

Klokken 13.25 melder politiet at brannvesenet har kontroll på brannen:

– Obre bekrefter at de har kontroll på brannen, men den er ikke slukket. Røyken er avtagende og t-banen er tilbake i normal drift. Bekreftet at boligen er tom for folk.