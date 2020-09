Brann på taket i bygning på Stormyra i Bodø

Politiet i Nordland melder om brann i Stormyrveien i Bodø.

(Avisa Nordland): Politiet i Nordland meldte 09:19 på Twitter om brann i Stormyrveien.

Avisa Nordlands reporter Cathrine Olsen Skogheim er på stedet og forteller at fire-fem brannmenn er på det aktuelle taket og undersøker området.

- Det ser ut til at mange er evakuert, da det oppholder seg en del personer på området utenfor bygningen, sier hun.

Skogheim forteller at det ser ut til at brannen klokken 09:44 er slukket, og at situasjonen er kontroll.

Nødetatene er på stedet, og det er bekreftet at det brenner i taket av en bygning. Det jobbes med evakuering av bygninger i umiddelbar nærhet.