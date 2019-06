Brann ved toglinje - brannvesenet har ikke kontroll

Østfoldbanen er stanset på grunn av brannen.

Saken oppdateres.

Det brenner i et område på flere hundre kvadratmeter ved Røysås ved Sandbukta mandag ettermiddag, det melder Øst politidistrikt på Twitter.

Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, og all togtrafikk mellom Moss og Kambo er stanset.

Politiet ber også de som bor i Falkeveien, Rådyrveien, Granveien, Gamleveien og Ørneveien om å lukke vinduene.

BRANN: Det brenner ved toglinja ved Røysås. Politiet ber beboere i nærheten om å følge med på meldinger fra dem. Foto: Skjermdump/Google maps

Beboerne i området bes også om å følge med på videre meldinger fra politiet. Operasjonsleder i Øst politidistrikt, Tom Sandberg opplyser at det er fare for at brannen kan spre seg til områder med bebyggelse.

- Det er en fare, men den er ikke så stor på grunn av retningen som vinden blåser, sier han til Nettavisen.

Brannvesenet har klokken 18.12 fremdeles ikke kontroll på brannen.

- Vi har ikke fått melding om at den er under kontroll. Det jobbes på spreng vil jeg tro, sier Sandberg.

Brannvesenet har rykket ut med brannbiler fra hele regionen for å få bukt med flammene.

- Det er mange brannbiler, og mye brannfolk på plass. Vi har folk fra de tre stasjonene i Moss og to fra Follo, sier vaktleder ved Øst 110-sentral, Roger Andersen til Nettavisen.

Han opplyser at de har satt en begrensninglinje nord i terrenget, og at den ser ut til å holde. Brannvesenet var en liten periode redd for at brannen skulle spre seg til områder med bebygging.

- Vi var redd for det en liten periode, men det ser ut som om det går bra, sier Andersen.

Klokken 18.15 er deler av brannen slukket, melder Moss Avis.

– Brannvesenet har brukbar kontroll på brannen. Problemet nå er at det er veldig kraftig vind på stedet, sier innsatsleder Anders Strømsæther til avisen.

Vy skriver på sine nettsider at reisende må regne med innstillinger og forsinkelser på grunn av brannen.