Brannen i kjemibygget på Blindern er slukket

Nødetatene rykket ut til Universitetet i Oslo på Blindern etter melding om kraftig røykutvikling. Det viste seg å være brann, som nå er slukket.

- Obre har lokalisert brannen i bygget og bekrefter at denne er slukket. Totalt 21 evakuerte så langt. Per nå er det uvisst hva som er årsaken til brannen, opplyser politiet på Twitter klokken 15.39 søndag ettermiddag.

Oslo politidistrikt fikk melding om at det røyk fra et tak i Sem Sælandsvei. Klokka 15.25 meldte Oslo politidistrikt at nødetatene var framme på stedet og at bygget var evakuert.

Det viste seg at det brant i kjemirommet på universitetet.

Nødetatene tok høyde for at det kunne være kjemikalier inne i bygget.

NTB fikk opplyst fra politiet at meldingen fra brannvesenet kom klokka 15.10.