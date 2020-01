Brannen i Ytrebygda startet trolig i skotørker

Alt tyder på at brannen i boligen i Ytrebygda, hvor mor og tre døtre mistet livet, startet i en skotørker.

Det skal være en elektrisk feil i skotørkeren som trolig var årsaken til brannen, men undersøkelsene omkring brannårsak er ikke sluttført ennå, melder Vest politidistrikt i en pressemelding tirsdag.

Skotørkeren var plassert i vaskerommet i første etasje i huset, ifølge politiet.

- Kriminalteknikere i Vest politidistrikt samarbeider med Kripos og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med videre undersøkelser av skotørkeren .De vil også undersøke nye skotørkere av samme merke og modell for å for finne ut om det kan være en produksjonsfeil, opplyser politiet.

Politiet vil foreløpig ikke gå ut med informasjon om merke og modell.

- Dersom det viser seg at det er en produksjonsfeil, vil informasjon om dette komme via DSB, sier politiet.

