Brannvesenet med advarsel etter dødsbrann

Oslo brann- og redningsetat spør seg om prioriteringsevnen til folk som filmer branner og legger ut på sosiale medier, framfor å ringe til brannvesenet. Fredag fikk det fatale konsekvenser.

Da omkom nemlig én person etter at et eldre trehus på Galgeberg i Vålerenga brant.

Det har fått brannvesenet i Oslo til å legge ut et lengre innlegg på Facebook om nettopp vanene til folk i samfunnet ved brann.

«Hva skjer egentlig i løpet av de kritiske minuttene før vår ankomst? Det som er sikkert, er at brannen filmes, og deles, med kommentar om at det trolig ikke er noen i huset som trenger hjelp. Det var det!»

Oslo brann- og redningsetat registrerte seg nemlig at filmklipp av fredagens brann tidlig ble sirkulert på sosiale medier og i media.

De presiserer at de ikke vil ha «hverdagshelter som skal kaste seg inn i brennende bygninger og risikere egen helse for å redde andre», men vil likevel at folk skal tenke seg om.

«Samtidig må vi kunne stille spørsmålet; hva skal vi egentlig kunne forvente av hverandre i en slik situasjon? Vi sitter ikke med fasitsvaret, men vi kjenner konsekvensene av denne brannen på kroppen. Vår dypeste medfølelse og tanker går til de etterlatte.»